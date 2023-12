La 'Coppi e Bartali' 2024 parte da Pesaro

Non è solo l'omaggio a due miti del ciclismo mondiale, ma negli ultimi anni è diventata anche una vetrina per giovani promesse che poi hanno fatto parlare di sé, come il vincitore degli ultimi due Tour Jonas Vingegaard, che qui ha colto uno dei suoi primi importanti successi. E' stato svelato il percorso della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, breve corse a tappe organizzata dal Gs Emilia, che torna dal 19 al 24 marzo, fra Pesaro e Forlì.

Per le Marche è una prima assoluta e sarà un avvio particolarmente interessante: nella giornata inaugurale, infatti, Pesaro sarà coinvolta con un doppio appuntamento con partenza ed arrivo della frazione in linea nella mattinata, mentre nel pomeriggio si disputerà la cronometro a squadre. Il giorno successivo (mercoledì 20) la gara si sposterà in Emilia-Romagna, a Riccione con la partenza della seconda tappa che si concluderà a Sogliano sul Rubicone mentre, giovedì 21 marzo, la terza frazione prevede la partenza e l'arrivo a Riccione. La penultima giornata della gara (venerdì 22 marzo) vedrà Brisighella fare da teatro alla quarta tappa, mentre il giorno dopo il velodromo Servadei di Forlì, incoronerà invece il vincitore dell'edizione 2024 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali al termine dell'ultima tappa che prenderà il via, come da tradizione, da Piazza Saffi.

In gara ci saranno dieci squadre World Tour, ovvero appartenenti alla serie A del ciclismo mondiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA