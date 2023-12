Bonaccini, Costituzione è nostro faro a partire dal lavoro

"Sabbiuno è un luogo straordinario della memoria. Qui furono trucidati tanti antifascisti, partigiani che con coraggio e a costo della loro stessa vita lottarono per dare a noi libertà e democrazia. Qui sono le nostre radici. E la Costituzione, conquistata così a caro prezzo, deve continuare a essere il nostro riferimento, a partire dal lavoro, dai diritti, da una crescita sostenibile e diffusa, con eguali opportunità per tutti e senza che nessuno sia lasciato indietro". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenuto al Parco collinare di Paderno (Bologna) per le celebrazioni del 79/o anniversario dell'eccidio di Sabbiuno.

La cerimonia a Sabbiuno ricorda i cento martiri trucidati dai tedeschi tra il 14 e il 23 dicembre 1944, i cui corpi furono gettati nei calanchi. Le salme vennero recuperate solo nel 1945, dopo la Liberazione. Solo a 58 delle vittime fu possibile attribuire un nome.

"Il lavoro buono e retribuito in modo giusto - dice Bonaccini - è oggi l'obiettivo che ci deve trovare uniti, perché in gioco c'è non solo il futuro, ma la dignità di tante, troppe, persone e famiglie. Un'emergenza democratica che pesa sul nostro presente. E la Regione è e sarà sempre al fianco di chi ogni giorno si impegna, col proprio lavoro, per il benessere di tutta la comunità. Anche questo è un dovere che abbiamo nei confronti dei nostri concittadini che non si arresero allora di fronte alla dittatura e al nazifascismo e che contribuirono poi a scrivere la nostra Costituzione, da onorare e difendere ora e sempre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA