Tour Mannarino a Bologna e Piacenza con il progetto 'Corde'

Dopo i successi live della scorsa estate con oltre venti date in Italia, tutte sold out, Mannarino arriva il 18 dicembre al Teatro Europauditorium di Bologna con 'Corde', progetto che compie dieci anni e mette al centro i pensieri e le riflessioni dell'artista attraverso una scelta musicale che spazia tra le canzoni degli album più recenti a quelli più storici, spogliandole delle loro sonorità originali.

Il tour approderà poi il 23 dicembre al Teatro Municipale di Piacenza. Da sempre riconosciuto per la sua personalità poliedrica, nelle canzoni di Mannarino si ritrovano sonorità e racconti che partono dalla suburra romana e raggiungono mete lontane come il Sud America e l'Amazzonia, protagoniste dell'ultimo progetto discografico "V", ed esperienze di vita vissuta che fotografano storie di chi è lasciato ai margini della società.



