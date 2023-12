Si fingono Carabinieri e derubano anziani, arrestati

Indossando false divise si sono finti Carabinieri e si sono presentati all'uscio di una coppia di pensionati ultrasettantenni di Castelnuovo Rangone, nel Modenese, chiedendo di poter controllare il contante custodito in casa per verificare la presenza di banconote false. Simulata l'ispezione si sono fatti consegnare il denaro presente nell'abitazione, 3.100 euro, dicendo agli anziani di seguirli in caserma per ulteriori accertamenti prima di dileguarsi, con i soldi, a bordo di di un'auto, condotta da un altro uomo, poi risultata oggetto di furto. Protagonisti della vicenda due uomini arrestati, in flagranza di reato, dai Carabinieri di Sassuolo.

I due sono stati fermati dai militari, messi sullo loro tracce dalla coppia di pensionati recatasi in caserma. Nel dettaglio, intercettato il mezzo con cui si erano allontanati, i malviventi hanno tentato la fuga investendo un Carabiniere, poi arrivati a Formigine hanno abbandonato il veicolo cercando di rubarne un altro prima di essere bloccati e arrestati. La perquisizione sulle loro persone e sul mezzo ha permesso di recuperare l'intera somma di denaro sottratta nell'abitazione di Castelnuovo Rangone, tesserini, distintivi, cappellini e divise con i colori e gli emblemi in uso ai Carabinieri, 4 radio ricetrasmittenti ed ulteriori 5.000 euro in contanti, probabile provento di ulteriori analoghi reati. Inoltre l'auto in loro uso montava targhe contraffatte per eludere i controlli stradali.

I due uomini fermati, sono stati condotti in carcere con l'accusa di concorso in truffa aggravata; lesioni personali aggravate; resistenza aggravata e continuata a pubblico ufficiale; ricettazione di auto rubata; ricettazione di auto rubata circolante con targhe contraffatte; tentato furto aggravato di autovettura; concorso aggravato nel possesso di segni distintivi contraffatti e concorso nel possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA