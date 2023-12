Coltellate alla suocera, arrestata a Piacenza

Una donna di 41 anni è stata arrestata per il tentato omicidio della suocera, una piacentina di 66 anni. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri in una villetta di due piani a pochi chilometri da Piacenza. Qui sono intervenuti il 118 e i carabinieri per una donna trovata in casa, ferita da otto coltellate, ma non in pericolo di vita.

I sospetti dei carabinieri di Piacenza sono subito ricaduti sulla 41enne che è stata fermata mentre tentava di allontanarsi in auto. Ha trascorso la notte in caserma e all'alba di stamattina è stata sottoposta a fermo di indiziato di reato. Il coltello da cucina e l'auto della donna sono stati sequestrati.





