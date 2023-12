Era rimasto incastrato in un tunnel dal quale non riusciva più ad uscire in via Longarola a Calderara di Reno, nel Bolognese. Protagonista della vicenda - andata in scena ieri sera, intorno alle 21 - un cane salvato dall'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto, per liberare l'animale, sono intervenute tre squadre di pompieri che hanno utilizzato anche mezzi per il movimento terra al fine di soccorrere il cane e riconsegnarlo ai suoi proprietari.



