Aveva accusato crisi respiratoria, morta bimba di due mesi

Una neonata di appena due mesi è morta stanotte all'ospedale Maggiore di Parma. La bimba viveva a Reggio Emilia, in una casa d'accoglienza per richiedenti asilo gestita dal Ceis. Ieri pomeriggio ha accusato una crisi respiratoria, ancora per cause in via di accertamento, ed è stato dato immediatamente l'allarme al 118.

La piccola era stata portata in elisoccorso nel reparto di Rianimazione, ma a causa delle gravi condizioni purtroppo non ha superato la notte.



