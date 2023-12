Zuppi al Caab, 'l'inflazione aumenta le disuguaglianze'

"Veniamo da due anni in cui l'inflazione ha eroso i risparmi e colpito i più deboli, i redditi più bassi, erodendo i risparmi e bruciando potere d'acquisto. Oggi la diseguaglianza è diventata anche alimentare e la qualità troppo spesso è riservata ai redditi alti. Il Caab è una forza che contrasta questa deriva, non dimentichiamo che la prima forma di solidarietà è il contenimento del prezzo".

Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, questa mattina durante la visita al Centro agroalimentare di Bologna per gli auguri di Natale.

Il cardinale si è presentato alle 5.45 davanti ai cancelli e con lavoratrici e lavoratori ha scambiato strette di mano, battute e anche selfie. Si è parlato della dignità del lavoro, di coloro che tutte le notti si mettono all'opera per rifornire di ortofrutta di qualità la città e le sue famiglie.

"Nel 2022 i consumi di ortofrutta hanno perso il 10%, la stessa quota è venuta meno nel 2023 - ha ricordato Marco Marcatili, presidente di Caab - insieme alle aziende private che qui operano abbiamo fatto sforzi importanti per frenare l'inflazione e i numeri di dicono che in parte ci siamo riusciti. Caab è una piattaforma pubblica, che ha tra i suoi scopi l'accessibilità del prodotto e quindi il contenimento del prezzo, leva indispensabile per valorizzare e promuovere il consumo del fresco".

A fare strada al cardinal Zuppi anche suor Matilde Lego del Gruppo Cristiano che dal 2000 distribuisce frutta e verdura del Caab alle famiglie bisognose, attraverso i circuiti della solidarietà bolognese. Ad oggi sono oltre 10mila le tonnellate di ortofrutta recuperate dalla suora.

