Riccardo Muti dirige Norma e Nabucco a Ravenna Festival

L'atteso ritorno di Riccardo Muti sul podio dell'opera nella sua città, Ravenna, è finalmente arrivato: quest'anno, infatti la Trilogia d'autunno che conclude il Ravenna Festival è affidata eccezionalmente proprio al maestro, ex direttore del Teatro alla Scala e della Chicago Symphony Orchestra.

Norma di Vincenzo Bellini e Nabucco di Giuseppe Verdi tornano nella città dei mosaici, al Teatro Alighieri, domani e dopodomani (repliche il 19 e 22), in forma semi-scenica in perfetto equilibrio tra l'agire del palcoscenico e la dimensione del concerto. La "scenografia virtuale" è firmata dal giovane visual artist Svccy, e da Davide Broccoli ed Eva Bruno.

Riccardo Muti sarà alla guida della sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini con un cast che per l'opera di Bellini ha per protagonista Monica Conesa (la cui Casta diva è stata già applaudita in occasione dei concerti Le vie dell'Amicizia a luglio), Pollione e Oroveso sono Klodjan Kaçani e Vittorio De Campo, mentre Eugénie Joneau è Adalgisa, Vittoria Magnarello è Clotilde e Riccardo Rados è Flavio. Per Nabucco canteranno, invece, Serban Vasile nei panni del sovrano babilonese, Abigaille è Lidia Fridman mentre a Zaccaria dà voce Evgeny Stavinsky; Francesca Di Sauro è Fenena, Riccardo Rados è infine Ismaele.

"Ritornando a studiare Norma, quello che mi ha colpito è stata la grandiosità dei recitativi che danno alla partitura di Bellini la levatura drammatica della tragedia greca - scrive Riccardo Muti - Bellini stesso dichiarò che componeva declamando il testo per rendere in musica le inflessioni della voce, le accelerazioni, i rallentamenti, gli accenti e il tono dell'espressione. Lo stesso farà Verdi, il che dimostra come mai i recitativi della Norma si stacchino da quelli della tradizione. Norma è un bassorilievo antico".

La Trilogia d'autunno si completerà il 22 dicembre con un gala verdiano (sinfonie, cori e arie da opere) con Ildar Abdrazakov, Elisa Balbo, Isabel De Paoli, Rosa Feola, Juliana Grigoryan, Vittoria Magnarello, Luca Micheletti, Piero Pretti e Riccardo Rados. Il Coro è sempre quello del Teatro Municipale di Piacenza, preparato da Corrado Casati.



