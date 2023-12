Rapporto tecnico, alluvione in E-R 'evento senza precedenti'

"Uno spartiacque tra passato e futuro nel settore della difesa idraulica e idrogeologica del territorio". A maggio l'Emilia-Romagna è stata colpita da un evento che per portata, intensità e vastità del territorio interessato, "non ha precedenti nel passato", da quando cioè nel 1921 si sono iniziati a raccogliere i dati idrologici, con una "maggiore severità anche rispetto all'alluvione del 1939". È quanto emerge dal corposo rapporto della Commissione tecnico-scientifica è stata incaricata dalla Regione - prima della nomina a commissario per la ricostruzione del generale Figliuolo - sugli eventi meteorologici estremi del mese di maggio 2023.

Un dossier da quasi 150 pagine con un'approfondita analisi di quanto accaduto: 23 fiumi esondati contemporaneamente, per un volume di esondazione stimato in circa 350 milioni di metri cubi, pari a 11 volte la diga di Ridracoli. Una mole d'acqua che ha provocato allagamenti in pianura su circa 540 chilometri quadrati quadrati di territorio. Quasi 66mila le frane - scivolamenti rapidi in terra o detrito, colate di fango, scivolamenti in roccia - censite su un'area di 72,21 chilometri quadrati. Oltre 1.900 infrastrutture stradali coinvolte da dissesto.

"Un evento senza precedenti nella storia osservata" scrivono gli esperti, con tempi di ritorno - una grandezza statistica che esprime la probabilità che un evento accada - "in alcuni casi molto superiori ai 500 anni dove le esondazioni sono state più significative". Ancora più alta, quasi inestimabile e nell'ordine di qualche migliaio di anni, la probabilità di accadimento dei due eventi come quello del 2-3 maggio e quello del 16-17 maggio. E proprio il susseguirsi dei due eventi ha portato alle devastanti conseguenze: il secondo evento è stato amplificato dai terreni già saturi.

"Abbiamo affrontato qualcosa di difficilmente immaginabile - ha sottolineato la vicepresidente della Regione, Irene Priolo - Quello che ci restituisce è un'elevata complessità che non potrà essere affrontata con un'unica soluzione: approfondiremo le indicazioni contenute in questo rapporto per la pianificazione degli interventi futuri e utilizzeremo queste preziose indicazioni tecniche per impostare la ricostruzione".



