BoloBeat Festival, Bologna celebra i 50 anni dell'Hip Hop

BoloBeat è un festival hip hop in programma a Bologna dal 27 al 30 dicembre in vari siti del centro del capoluogo emiliano, all'interno della manifestazione Dancin'Bo. Tra gli ospiti artisti hip hop come Inoki, Dj Lugi, Amir Issaa, The Next One, Master Freez, Zatarra e Sirx Samba.

Studiosi delle varie discipline come due "associate professor" dell'Università di Bologna, Fabiola Naldi e Marco Solaroli, il musicologo e docente Stefano Zenni e altri rappresentanti del settore.

Il festival prevede una serie di eventi per la divulgazione dell'argomento come cultura multiforme, consapevole, intergenerazionale e inclusiva. Tra gli appuntamenti talk che esploreranno il percorso storico e il valore sociale dell'hip hop in Italia, la presentazione di una bibliografia con un'esposizione presso la Biblioteca Salaborsa, proiezioni cinematografiche tra breaking, writing e basket, DJ set e jam session. Ideato in occasione del cinquantennale della nascita di questa cultura che, quest'anno, si celebra in tutto il mondo, l'evento è organizzato con il sostegno del Comune di Bologna.





