Bagnaia, più bello vincere in Ducati da numero uno

Quest'anno la vittoria del Moto Gp "è stata più bella perché è stata vinta con il numero uno". Lo ha detto il pilota della Ducati per due volte campione del mondo nella Moto Gp, Francesco Bagnaia, nel corso della conferenza stampa che ha preceduto 'Campioni in festa', evento organizzato dalla scuderia di Borgo Panigale e aperto ai tifosi. "La vittoria di quest'anno è stata diversa - ha aggiunto Bagnaia - l'anno scorso c'è stato un punto della stagione dove non avevamo nulla da perdere perché eravamo a -91 e in questa situazione "viene quasi più facile vincere".

"Quest'anno siamo arrivati a +66 e poi siamo andati anche sotto in Indonesia. C'è stata una situazione difficile dopo Barcellona, ma siamo riusciti a restare molto costanti, la chiave più importante. La domenica eravamo sempre i più forti e siamo riusciti a portare a casa un risultato fantastico.

Quest'anno è stato più bello perché abbiamo vinto con il numero uno".

"Dopo Barcellona è stato complicato - ha ammesso Bagnaia - ma ci siamo concentrati subito sulla riabilitazione e siamo comunque riusciti a partecipare a Misano, partire in prima fila e fare podio, quindi abbiamo perso 14 punti invece di 36, che hanno fatto la differenza". "Sono molto orgoglioso - ha proseguito Bagnaia - e avrei fatto fatica a accettare una sconfitta, ma ogni tanto serve scendere in basso per poi risalire. La seconda parte di campionato è stata una lezione per me e tutto il team". "Per il prossimo anno c'è tempo", conclude Bagnaia che adesso si riposerà dedicandosi al tennis e ai videogame.



