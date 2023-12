A Rimini le foto di Italo Di Fabio, 'autore sottoesposto'

Arriva alla Galleria dell'Immagine di Palazzo Gambalunga, a Rimini, la mostra fotografica "Italo Di Fabio. Fotoamatore sovraesposto, autore sottoesposto", da oggi al 13 gennaio. Il percorso espositivo ha l'obiettivo di ricostruire l'evoluzione creativa e tecnica dell'autore (1931) lungo più di sessant'anni di sperimentazioni fotografiche. Oltre alle fotografie di Italo Di Fabio sono presenti alcune immagini del suo mentore, Vittorio Ronconi, prestate dal Centro Italiano di Fotografia d'Autore di Bibbiena.

La mostra - promossa dal Gruppo Fotografico 1826 in coproduzione con la Biblioteca Gambalunga, che conserva l'intero archivio dell'autore - vuole essere un contributo della Biblioteca "alla valorizzazione dell'opera di un maestro della fotografia italiana che non ha ancora avuto un meritato riconoscimento oltre l'ambito della fotografia amatoriale". Si articola in sette sezioni tematiche, in base ad una narrazione per immagini originali, dove protagonista è la fotografia analogica in bianco e nero, dalla fine degli anni '50 agli inizi degli anni '70, periodo creativo che ha decretato il successo internazionale di Di Fabio. Sono esposte oltre sessanta stampe fotografiche ai sali d'argento e le prime sperimentazioni del colore della fine degli anni Sessanta. Attraverso il bianco e nero l'autore studia la composizione e la luce, privilegiando momenti e luoghi inusuali, alla ricerca di uno stile personale. A conclusione del percorso espositivo, alcune immagini sul mondo dei Cosplay documentano l'evoluzione della poetica di Italo Di Fabio, oggi rivolta alla sperimentazione della post-produzione digitale.



