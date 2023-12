Stabile in fiamme nel Parmense, tre persone tratte in salvo

Tre persone intrappolate in un casolare in fiamme, in località Lodesana, tra Fidenza e Salsomaggiore, nel Parmense, sono state messe in salvo ieri sera dai carabinieri e dai vigili del fuoco, che con il loro intervento tempestivo hanno evitato un epilogo peggiore.

I primi ad arrivare sono stati i pompieri di Fidenza, che hanno cercato di sfondare la porta di ingresso dello stabile attiguo al ristorante 'Lucechiara'. Tre persone erano affacciate ad altrettante finestre nel tentativo di fuggire al fumo che aveva invaso tutti gli ambienti, saturandoli. Mentre un pompiere, completamente bardato e dotato di bombola ad ossigeno si è infilato da una finestra al primo piano, i carabinieri hanno aiutato ad aprire un varco al pian terreno. Sfondato il portone principale, i tre residenti, e il loro cane, sono stati accompagnati all'esterno, non senza difficoltà, letteralmente avvolti dal fumo e soccorsi dal personale del 118.

Le operazioni di spegnimento si sono subito concentrate sul salotto, dal quale era partito il fuoco, verosimilmente a causa delle scintille fuoriuscite dal camino. Nel giro di una mezz'ora i vigili del fuoco, con diverse squadre, hanno domato le fiamme prima che raggiungessero i piani superiori. Lo stabile è stato dichiarato temporaneamente inagibile e sottoposto a sequestro probatorio dai carabinieri su disposizione della Procura. Le tre persone tratte in salvo, benché leggermente intossicate, non sono volute andare in ospedale e dopo essere state sentite dagli investigatori, sono state ospitate da amici per la notte.





