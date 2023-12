Pugilato: campionessa Pamela Malvina punta al titolo europeo

Dopo la vittoria del titolo italiano pro, lo scorso 8 settembre a Casoria (Napoli), Pamela Malvina Noutcho Sawa punta a un titolo europeo. La pugile-infermiera della Bolognina Boxe sfiderà per il titolo vacante Ebu Silver, pesi leggeri, la britannica Jordan Baker Porter, in uno storico match al Paladozza di Bologna il prossimo 5 aprile.

L'incontro è stato organizzato da Mario Loreni della Promo Boxe Italia e della Bolognina Boxe con il patrocinio del Comune.

Con l'occasione il Paladozza torna a ospitare un titolo europeo di pugilato: l'ultimo match professionistico con un titolo in palio, risale al 2 novembre del 2012, quando Simone Rotolo vinse il titolo italiano dei pesi medi contro Lorenzo Cosseddu. L'Ebu silver è un titolo intermedio che permette l'accesso al più prestigioso titolo europeo Ebu. Per la prima volta nella storia l'Ebu silver verrà disputato da due donne. La vincitrice potrà concorrere come sfidante ufficiale per la cintura europea Ebu nei pesi leggeri, Pamela Malvina, ancora imbattuta nei professionisti, con sei vittorie su sei match disputati, attualmente si trova al sesto posto della classifica stilata dalla European Boxing Union, mentre la pugile originaria di Newcastle si posiziona, immediatamente dopo, al settimo posto, con un bottino di sette vittorie e due sconfitte.

Pamela Malvina vive in Italia da quando aveva otto anni ma solo lo scorso anno, dopo un lunghissimo iter burocratico, è arrivata la cittadinanza, con il giuramento davanti al sindaco di Bologna Matteo Lepore. Lavora all'ospedale Maggiore come infermiera.



