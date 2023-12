Minaccia la ex moglie e il figlio, arrestato

Si è presentato sotto casa della ex compagna, pretendendo di entrare e minacciando la donna e anche il figlio minore. E' successo la scorsa notte a Bologna, dove la polizia ha arrestato un 43enne di origine marocchina per stalking e minacce aggravate. L'intervento delle forze dell'ordine si è reso necessario -spiega la questura - a seguito delle numerose segnalazioni e delle gravi molestie che l'uomo ha messo in atto nei confronti della vittima.

La Procura ha infatti attivato il "codice rosso", un protocollo di intervento rapido per casi di violenza di genere, garantendo così una risposta tempestiva e specifica. L'arresto è avvenuto dopo una escalation di violenza, proseguita anche durante le fasi della cattura, con continui tentativi di scontro fisico e minacce rivolte agli agenti. Il 43enne era già noto alle forze dell'ordine per episodi di violenza domestica nei confronti di un'altra donna.



