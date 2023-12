Inaugurato il parco rinnovato di Villa Spada a Bologna

"Abbiamo restaurato il giardino all'italiana di Villa Spada: è uno dei primi interventi conclusi in città realizzati con i fondi del Pnrr, 2 milioni di euro". Lo spiega il sindaco di Bologna Matteo Lepore al taglio del nastro del parco rinnovato che fa da cornice alla villa settecentesca in zona Saragozza. Terminati i lavori, eseguiti anche per sistemare i danni provocati dall'alluvione di maggio, sono stati riqualificati aiuole, statue, la fontana e alcune parti architettoniche. Realizzato, sotto il manto verde, un sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane.

"Non è stato facile intervenire in questo giardino storico - ha aggiunto Lepore - anche perché, in molti casi, abbiamo messo a posto poi abbiamo avuto accadimenti, come l'alluvione, che hanno disfatto quello che avevamo sistemato. Spesso il nostro, soprattutto quando si lavora su terreni franosi, deve prevedere degli imprevisti. Consolideremo anche l'alveo del torrente Ravone, non con fondi del Pnrr ma con risorse stanziate ancora dal Governo Renzi che, finalmente. Abbiamo sistemato una gabbia per fermare i detriti, ora occorre sistemare tutto l'alveo".

