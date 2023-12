Garisenda: Lepore, tra fine anno e gennaio piano per i bus

"Tra la fine di quest'anno e l'inizio del nuovo anno saremo pronti" per il nuovo piano della mobilità, "stiamo già facendo le ultime riunioni per il trasporto pubblico cittadino". Così, a margine di un evento a Bologna, il sindaco Matteo Lepore sui futuri assetti del trasporto pubblico che sono stati modificati per il cantiere della Garisenda e la chiusura di via San Vitale.

I lavori per la messa in sicurezza e il restauro della torre hanno condizionato le corse dei bus: "Sappiamo che ci sono disagi in questo periodo - ha aggiunto il primo cittadino - saltano alcune fermate, ci sono un po' di ritardi, ci scusiamo.

Ovviamente è tutto dovuto al fatto che sono state cambiate più di 600 linee di autobus con la chiusura di San Vitale. Direi che in gennaio avremo finalmente un nuovo sistema che dovrà essere efficiente".

Ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sulle parole del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, che commentando l'esposto sulla Garisenda presentato da Fratelli d'Italia ha parlato della valutazione di un possibile danno erariale, il sindaco ha replicato: "Sento molti chiacchieroni che parlano, noi andiamo avanti".



