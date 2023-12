Basket: Eurolega; Baskonia-Segafredo Bologna 81-91

Continua a sognare la Virtus Segafredo Bologna, che risponde presente dopo la sconfitta del Forum in campionato contro Milano, andando a vincere in casa del Baskonia nel 14/o turno di Eurolega. Alla Fernando Buesa Arena finisce 91-81 per gli ospiti con un Belinelli da sogno: 27 punti con 4/8 da tre per l'ex campione Nba con San Antonio, supportato dai 16 di Shengelia e da Hackett che ha chiuso con 8 rimbalzi, 3 assist e 5 falli subiti. Per la squadra di coach Banchi si tratta del decimo successo in stagione, con il terzo posto sempre più consolidato.



