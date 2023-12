Attacco hacker a sanità di Modena, altri dati sul 'dark web'

Un altro pacchetto di dati trafugati dagli hacker alle aziende sanitarie di Modena è stato pubblicato sul "dark web", piattaforma non accessibile tramite i comuni motori di ricerca online. Lo comunica la stessa Ausl sottolineando che la pubblicazione è avvenuta dopo l'ennesima opposizione al pagamento del riscatto di cui era stata reiterata la richiesta da parte dei criminali informatici. L'attacco è stato sferrato lo scorso 28 novembre e ha colpito aziende sanitarie e i tre ospedali della provincia, causando pesanti disagi a cittadini, pazienti e medici. Non sono ancora ripristinati del tutto i servizi. L'Ausl di Modena "condanna in maniera ferma l'azione criminale compiuta", un attacco "alla sanità pubblica". "Ogni azione degli hacker è notificata al Garante della Privacy e alle autorità inquirenti, così come ogni ulteriore elemento utile alle indagini".

