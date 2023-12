A Bologna Musica proibita in un monastero femminile del '600

All'Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, domani sera, 15 novembre alle 20.30, per la rassegna Dalla parte delle donne, la Cappella Artemisia porta sul palco lo spettacolo "Musica proibita in un monastero femminile del Seicento". Un concerto accompagnato dalla voce narrante dell'attrice Francesca Ballico che racconta la storia di Eleonora d'Este, giovane badessa che seppe dare al convento di Santa Chiara a Carpi lo sfarzo di una corte rinascimentale, facendone un centro pulsante di influenze politiche e culturali.

Durante il suo governo, la monacazione forzata si trasformò in un'occasione, rara per delle donne del '600, di intessere relazioni politiche e dedicarsi allo studio della musica e della composizione. Lo scoppio di un presunto caso di possessione demoniaca, negata dalla Chiesa in un lungo processo dell'Inquisizione, precipitò il convento nello scandalo. Le monache sostenevano la possessione, mentre da Roma il Cardinal Barberini le definiva pazze o maliziose, suggestionate da esorcisti inesperti e dalla figura di un intrigante confessore.

La vicenda si concluse con l'applicazione di una più rigida clausura e con l'esilio di Eleonora a San Geminiano a Modena, un monastero che aveva già ospitato importanti compositrici come Suor Sulpitia Cesis, che pochi anni prima aveva pubblicato, proprio lì, i suoi Motetti Spirituali.

Lo spettacolo racconterà l'emblematico caso di possessione diabolica nel convento carpigiano, le ambizioni della volitiva principessa, l'ansia di libertà delle giovani monache e i molteplici giochi di potere che serpeggiavano dentro le mura del monastero, eventi nei quali la musica ebbe un ruolo fondamentale. Il concerto ricostruisce la vita musicale delle monache con brani sacri e profani da autori come Bottegari, Gesualdo, Trabaci, Guaitoli, nonché le compositrici Sulpitia Cesis e Raffaella Aleotti.



