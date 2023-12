Bimba ha fretta di nascere, Cc scortano genitori in ospedale

Una staffetta per fare nascere la piccola all'Ospedale Maggiore di Bologna. Martedì mattina, intorno alle 9, un'autoradio dei carabinieri, vicino all'uscita 5 della tangenziale, è stata avvicinata da un'automobile: il conducente ha chiesto loro aiuto perché la compagna, seduta a fianco a lui, era in travaglio e stava per partorire. Il traffico era intenso e avevano timore di non raggiungere in tempo l'ospedale.

I militari della stazione Bologna Mazzini hanno accompagnato la coppia e sono riusciti a raggiungere in tempo il Maggiore dove è nata la bimba. Il papà ha ringraziato pubblicamente i carabinieri con questo messaggio: "Benvenuta al mondo amore di mamma, papà e del tuo fratellone! Avevi talmente tanta fretta di nascere che mamma e papà hanno dovuto chiedere soccorso a due angeli in divisa, incontrati per caso sul tragitto verso l'ospedale, che a sirene spiegate e in un battibaleno ti hanno accompagnata a veder la luce".

