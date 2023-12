Al via da Ferrara il tour estivo 2024 di Tommaso Paradiso

Partirà il 30 giugno dal Ferrara Summer Festival il tour estivo 2024 di Tommaso Paradiso, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. L'artista sarà poi a Roma (4 luglio, Rock in Roma), Pistoia (7 luglio, Pistoia Blues), Servigliano (Fermo) (13 luglio, Nosound Fest), Paestum (21 agosto, Oversound Music Festival), Molfetta (22 agosto, Banchina San Domenico) e Diamante (Cosenza) (24 agosto,Teatro dei Ruderi di Cirella). Sarà una nuova occasione, dopo gli show autunnali appena conclusi, per ascoltare i nuovi brani dell'album Sensazione Stupenda, uscito a ottobre, insieme alle più grandi hit della sua carriera come Completamente, Riccione, Ricordami, Non avere paura e Blu ghiaccio travolgente.

Tommaso Paradiso, 40 anni, romano, nel 2009 ha fondato i Thegiornalisti insieme a Marco Primavera e Marco Antonio Musella e nel 2015 ha firmato la sua prima importante collaborazione come coautore di Luca Lo Stesso, singolo di Luca Carboni. Nel 2017 il singolo Riccione in meno di una settimana ha raggiunto un milione di views su Youtube, entrando nella top 20 dell'airplay radiofonico come più alta nuova entrata della settimana: il brano è diventato a pieno titolo il vero tormentone di quell'estate. Paradiso ha collaborato negli anni con numerosi colleghi, tra cui Gianni Morandi, Jovanotti, Calcutta, Takagi & Ketra, Nina Zilli, Arisa, Noemi e Giusy Ferreri. Il suo primo film da regista è 'Sulle nuvole', storia d'amore e musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi.



