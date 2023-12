Aeroporto Bologna, piano investimenti da 216 milioni in 5 anni

L'Aeroporto Marconi di Bologna ha avviato un piano di investimenti da 216 milioni per il periodo 2023-2027, di cui circa 30 milioni già spesi nel corso del 2023.

Lo hanno annunciato il presidente, Enrico Postacchini e l'amministratore delegato, Nazareno Ventola, illustrando i progetti di ampliamento e riqualificazione del terminal passeggeri e delle altre aree dello scalo emiliano.

Anche tra il 2020 e il 2023, periodo sul quale ha inciso la pandemia, il Marconi ha investito oltre 90 milioni. In particolare, verrà ampliata entro il 2025 la sala imbarchi Shengen con un investimento di 7 milioni, verrà ampliato di 25 mila metri quadri il terminal, 10 milioni verranno investiti per l'area controllo passaporti e security. Entro fine 2025 dovrebbero concludersi anche gli interventi per 38 milioni per un parcheggio multipiano da 2200 posti e sono già stati ampliati il piazzale di manovra per gli aerei e l'area cargo.

"Viene fuori un'immagine di una società oltre che sana, come sapevamo già, è anche attiva, pronta a cogliere le sfide dello sviluppo e attenta a cogliere le sfide della sostenibilità sociale ed economica", spiega l'ad Ventola. L'Aeroporto di Bologna "è una società poco indebitata che affronterà questi investimenti con debiti bancari" grazie ad alcuni istituti di credito e alla Bei e "i soci pubblici godranno dei dividendi da riversare sul territorio", dice il presidente Postacchini.





