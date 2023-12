La Procura di Ravenna ha indagato per disastro ferroviario colposo uno dei due macchinisti coinvolti nello scontro tra treni verificatosi lunedì sera a Faenza. Si tratta di un 44enne della provincia di Venezia avvisato come atto dovuto in ragione della consulenza tecnica che a giorni verrà affidata per stabilire le cause dell'incidente.

