Mediterranea in Ucraina, gli aiuti umanitari dall'Emilia-Romagna

Gli equipaggi di terra dell'Emilia-Romagna di Mediterranea Saving Humans sono in partenza verso l'Ucraina per rifornire l'ambulatorio medico mobile, che garantisce cure mediche di base alla popolazione civile in fuga dalla guerra a Leopoli dall'agosto del 2022. Si tratta della seconda missione di rifornimento (la prima è stata a marzo) che parte dall'Emilia-Romagna e coinvolge tutti gli equipaggi di terra della regione, ovvero i gruppi territoriali che fanno attivismo nelle varie città. La partenza è fissata da Bologna per il primo gennaio del 2024.

"Mediterranea è in Ucraina dall'inizio del conflitto - spiega Giancarlo Morsello, 33 anni, attivista di Rimini - prima offrendo passaggi sicuri a chi scappava dalla guerra e ora 'sfruttando' i nostri medici volontari, che offrono assistenza di base nel campo profughi di Leopoli, che al momento ospita circa 900 persone. Una volta al mese partono le missioni di rifornimento dall'Italia, e a gennaio sarà il turno degli equipaggi emiliano romagnoli". Saranno una ventina gli attivisti che partiranno dall'Emilia-Romagna.

Dall'inizio di dicembre è cominciata quindi la raccolta del materiale (che si concluderà il 20 dicembre) da portare in Ucraina con la missione 'MedCareforUkraine', con punti di raccolta a Bologna, Rimini, Modena, Ferrara, Carpi e Cesena.

Cosa donare? La lista è lunga, oltre ai medicinali si va dai giocattoli e cancelleria, ai prodotti per l'igiene personale, poi cibo a lunga conservazione e strumenti di energia elettrica e riscaldamento, come stufe, bollitori da campo e generatori di corrente. Tra gli oggetti che servirebbero anche una sedia a rotelle.

"Sarebbe importante anche che qualcuno mettesse a disposizione almeno un furgoncino van a 9 posti per il trasporto del materiale, in modo da poter evitare di affittarlo a prezzo pieno - sottolinea ancora Giancarlo Morsello - tutto quello che raccogliamo abbiamo intenzione di portarlo in Ucraina. La nostra missione come primo obiettivo è stare accanto alla popolazione civile".



