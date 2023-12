La cantautrice americana Patti Smith, in tour in questi giorni in Italia, ha accusato un "improvviso malore" a Bologna e quindi è stato annullato il concerto che era in programma questa sera alle 21 al teatro Duse.

"Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia - fa sapere il teatro bolognese che ha già diffuso le modalità per il rimborso dei biglietti -, all'artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione".



