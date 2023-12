Svelato a Bologna un disegno attribuibile al Parmigianino

In occasione del 520/o anniversario della nascita dell'artista parmense Girolamo Francesco Maria Mazzola, conosciuto come il Parmigianino, punto di riferimento per il manierismo europeo, a Bologna è stato svelato l'11 dicembre in prima mondiale un disegno che secondo gli esperti potrebbe essergli attribuito. Si tratta di una Santa Famiglia di 18,9x17,7 centimetri. Il disegno fu ritrovato piegato insieme a un bozzetto di Raffaello Sanzio (oggi custodito alla National Gallery di New York), catalogati entrambi nella collezione di E. Calando in Francia e venduti a un'asta. La società che lo ha acquistato è di Bologna.

"L'ho individuato per un investitore nel 2015 a un'asta a Parigi - racconta Fiorenza Renda, advisor -. Lo trovai subito estremamente bello e consigliai di acquistarlo". Grande emozione quando è stata elaborata da un gruppo di esperti, dopo un lungo lavoro di ricerca storica e scientifica, l'ipotesi di attribuzione al Parmigianino. "Una soddisfazione enorme - confida Renda - avevo notato una grazia in questo disegno che mi ha colpito al cuore".

Oggi, nella Basilica Maggiore dei Servi di Maria, in occasione dell'evento "Respice Finem" per le celebrazioni dell'anniversario, la proprietà ha deciso di mostrarlo al grande pubblico. "Il disegno riporta un'evidente ispirazione all'arte del grande Raffaello, fu catalogato come 'scuola di Raffaello Sanzio' e realizzato probabilmente dall'artista proprio a Roma - spiega una nota -. Si sa infatti come il giovane Parmigianino venisse considerato già a suo tempo la reincarnazione di Raffaello Sanzio".

La particolarità delle mani affusolate è una sorta di firma nelle opere del Parmigianino e spicca anche in questo disegno: "Fu eseguito con tecnica mista su carta di lino vergata e presenta molti aspetti simbolici tipici della pittura del Parmigianino - spiega Annalisa Di Maria, tra i massimi esperti internazionali di Leonardo da Vinci e del Rinascimento italiano -. Le mani disegnate in quest'opera sono un dettaglio determinante nell'accostamento all'autore".

