Star dell'elettronica Peggy Gou il 9 marzo in tour a Bologna

Annunciata la data evento, prodotta da Oltre, per una star mondiale dell'elettronica: l'eclettica dj Peggy Gou è attesa all'Unipol Arena di Bologna sabato 9 marzo per il suo primo show in un palazzetto italiano. Dopo il successo del singolo 'It Goes Like Nanana', che ha scalato le vette delle classifiche musicali totalizzando oltre 300 milioni di streaming sulle piattaforme, l'artista e producer coreana è pronta per il suo show che trasformerà il palazzetto in un grande dancefloor. Le prevendite sono disponibili da mercoledì 13 dicembre alle 11 su Ticketone e Ticketsms. Nelle prossime settimane saranno annunciati i support acts.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA