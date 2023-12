Assemblea M5s al voto, verso Appendino nuova vicepresidente

Oggi l'assemblea degli iscritti del M5s è chiamata a votare per il rinnovo dei comitati nazionali previsti dallo statuto nonché l'istituzione dei comitati politici previsti in via facoltativa e l'elezione dei rispettivi componenti. Si voterà sulla piattaforma Skyvote anche per l'elezione del tesoriere (dovrebbe essere confermato Claudio Cominardi), di un vicepresidente (Alessandra Todde lascerà il posto a Chiara Appendino, unica candidata, per cui si attende la ratifica) e della destinazione di un milione di euro dei fondi delle restituzioni a cinque progetti per l'Emilia-Romagna colpita dall'alluvione nel maggio 2023.

A preannunciare che sarebbe arrivato "1 milione di euro con un click" era stato nei giorni scorsi il leader del M5s Giuseppe Conte che sui social aveva polemizzato con la premier Giorgia Meloni accusata di aver proposto durante la pandemia "1000 euro con un click a tutti", ma poi, "arrivata al governo, di fronte all'emergenza dell'alluvione in Emilia Romagna", di aver "lasciato per mesi i cittadini senza aiuti e ristori".



