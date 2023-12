A Modena vanno in vetrina le storie del Made in Italy

Fa tappa a Modena, allo showroom della Maserati, mercoledì alle 18, "Tradizione e Innovazione Made in Italy, I protagonisti si raccontano", momento di incontro e di confronto tra le eccellenze regionali, per conoscere da vicino le storie aziendali e le scelte strategiche che hanno consentito a realtà imprenditoriali nate sul territorio di farsi strada nel mondo. L'obiettivo dell'iniziativa, pensato da Roberto Santori, fondatore di 'Made in Italy', è quello di favorire lo scambio di idee.

Raccontate direttamente dai protagonisti, saranno sotto i riflettori le storie imprenditoriali di Cpl Concordia, Parmalat Gruppo Lactalis Italia, Consorzio Aceto Balsamico di Modena, Sassuolo Calcio ed expert.ai.

Teleperformance Knowledge Services presenterà i risultati di una ricerca sulla percezione del Made in Italy confrontando i dati nazionali con lo spaccato di quelli della regione Emilia-Romagna. A concludere una riflessione su come le aziende possono approfittare delle opportunità offerte dal Pnrr per rafforzare le competenze, soprattutto in ambito di ricerca e tecnologia, e valorizzare i giovani talenti; mentre con Warrent Hub si indagherà su come affrontare le sfide finanziarie e capitalizzare sulle opportunità offerte dal Finanziamento Agevolato o avere accesso ai finanziamenti europei per accelerare la crescita e prepararsi agli scenari competitivi del futuro.



