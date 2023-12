Sull'Appennino Romagnolo nasce una residenza per musicisti

Promuovere la cultura della musica attraverso l'organizzazione di appuntamenti e rassegne, corsi di formazione e laboratori. Grazie a un nuovo Polo culturale, nato in sinergia con il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, per dare a studenti e docenti l'opportunità di lavorare in un ambiente incontaminato e stimolante. È "Appennino in Musica", progetto avviato dall'amministrazione comunale di Premilcuore (Forlì-Cesena) in collaborazione con l'Accademia "Distretto della Musica", scuola di musica riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna.

Oggi l'apertura della 'residenza d'artista', cuore della struttura, insieme alla sindaca di Premilcuore, Ursula Valmori, e al presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"Musica e creatività nello splendido scenario delle Foreste Casentinesi - dice Bonaccini - rappresentano un mix unico capace di spingere la nostra montagna anche come laboratorio di innovazione sociale ed economica. Da sempre sosteniamo la cultura come risorsa e volano di sviluppo per l'Emilia-Romagna e qui, oggi, vediamo nascere uno spazio e una casa per artisti che potrà riunire studenti e professionisti animando luoghi di rara bellezza. Un'iniziativa di formazione che sottolinea la vitalità e l'attrattività dell'Appennino, non solo come ambiente ideale per le vacanze a contatto con la natura, ma come posto in cui crescere, lavorare e vivere bene".

La residenza è un ambiente di 400 metri quadri con una capacità ricettiva di 25 posti, dove sarà realizzato un programma annuale per studenti italiani e internazionali, residenze di artisti e orchestre impegnate nella produzione di concerti e supporti audiovisivi, corsi di formazione per docenti delle scuole, eventi musicali e di sensibilizzazione del territorio, seminari e Masterclass. Tra gli obiettivi del progetto, a medio e lungo termine, la graduale formazione dell'Orchestra dell'Appennino.



