Pantheon, in 5 mesi 1,4 milioni visitatori e 5,3 milioni incasso

"In cinque mesi, da luglio a novembre, al Pantheon si sono registrati quasi 1,4 milioni di visitatori per un incasso che sfiora i 5.3 milioni di euro.

Oltre 88mila giovani tra i 18 e i 25 anni hanno goduto della riduzione, mentre sono stati 296mila gli ingressi gratuiti". Lo annuncia il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sottolineando che "la decisione di introdurre un biglietto a pagamento per l'accesso al Pantheon si è rivelata una scelta vincente ed è la conferma che questa meravigliosa architettura continua a esercitare un fascino straordinario".

"Le risorse incamerate, come previsto dal protocollo stipulato ormai un anno fa, sono utilizzate per la manutenzione del monumento, per iniziative solidali e per il restauro del patrimonio culturale dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dall'alluvione della scorsa primavera", ricorda il ministro.

In particolare, a novembre, gli ingressi sono stati 260mila per un introito di quasi 930mila euro, con oltre 14mila i giovani tra i 18 e i 25 anni, mentre quasi 66mila sono stati gli accessi gratuiti. Il contributo raccolto per l'Emilia Romagna è stato di 191.779 euro, innalzando il totale complessivo delle risorse destinate a questo fine a 1.088.780 euro.

Questo il riepilogo (3 luglio - 30 novembre 2023): • Totale ingressi (piattaforma www.museiitaliani.it + moneta elettronica + contanti): 1.381.018 • Totale incasso lordo (piattaforma www.museiitaliani.it + moneta elettronica + contanti): 5.257.368 euro • Totale contributo per alluvione in Emilia Romagna 1.088.780 euro.

Tutte le info per l'acquisto su: https://cultura.gov.it/luogo/pantheon.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA