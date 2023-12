Danneggiato a Modena 'carro amato', opera d'arte che divide

Danneggiato questa mattina in piazza XX settembre a Modena il 'carro amato', l'opera d'arte di Lorenzo Lunati, raffigurante un Babbo Natale che si sporge da un carro armato colmo di regali con le bandiere dei paesi oggi in guerra. Un manifesto pacifista, lo ha definito lo stesso autore.

Questa mattina, nel corso di una delle due manifestazioni previste in giornata contro l'opera (dagli schieramenti politici sono giunte critiche bipartisan all'installazione), un uomo si sarebbe aggrappato al 'cannone' del carro armato, causando una crepa. L'uomo è stato portato in Questura per accertamenti dagli agenti di Polizia presenti questa mattina in piazza XX settembre e ha respinto la ricostruzione dell'accaduto.



