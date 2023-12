Blitz ambientalisti, a Bologna colorato il canale del Reno

C'è anche il canale di Reno a Bologna fra i corsi d'acqua italiani che oggi sono stati tinti di verde da Extinction Rebellion, "con un colorante innocuo, per denunciare l'ennesimo fallimento politico della Cop28 e dei governi mondiali nel contrastare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa", fanno sapere gli attivisti.

"Tra qualche ora, queste acque torneranno come prima - spiegano - nel frattempo, mentre i governi parlano, contiamo i danni e le vittime di continue alluvioni e incendi".

A Bologna, la protesta è stata messa in atto verso le 15 nel canale del Reno, nel tratto in pieno centro su cui si affaccia la famosa finestrella di via Piella, star di Instagram. Gli attivisti hanno attraversato il canale e attraccato un paio di canotti sulle sue sponde, oltre ad uno striscione che recita: "I governi parlano, la terra affonda". Poi hanno versato del sale naturale nelle acque che ha tinto il canale di verde. Sulla riva del Guazzatoio, oggi aperta al pubblico, hanno poi atteso l'intervento delle forze dell'ordine con un piccolo presidio.





