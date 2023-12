Attacco hacker a sanità modenese, lunedì ripartono prelievi

Da lunedì, l'11 dicembre, ripartono i prelievi in tutti i punti dell'Ausl e nei punti prelievo delle strutture private accreditate della provincia di Modena, dopo lo stop causato dall'attacco hacker contro la rete informatica della sanità modenese avvenuto una decina di giorni fa. A farlo sapere è l'Ausl in una nota. "Si confida - prosegue l'Ausl - sulla comprensione dei cittadini che non potranno essere accolti ma si sta lavorando per tornare nei prossimi giorni a completo regime. Alle persone che avevano un appuntamento programmato dal 30 novembre al 9 dicembre compresi saranno fornite, già dalla prossima settimana, informazioni su come riprogrammare l'appuntamento".

Per quanto riguarda le nuove prenotazioni di visite ed esami (oltre a quelle già ripartite) durante la giornata di lunedì sarà riattivata anche la possibilità di prenotare gli esami di laboratorio (tra cui ad esempio prelievi di sangue).



