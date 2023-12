A Riccione Viale Ceccarini diventa un 'Giardino urbano'

È il simbolo di Riccione, da sempre. Viale Ceccarini. Il luogo, come si usa dire ora, più iconico della città. Il cuore pulsante, già prima degli anni della Dolce Vita, di un borgo marinaro catapultato nel panorama del turismo italiano e internazionale. Adesso, quel Viale, si trasforma in un 'Giardino Urbano': Viale Ceccarini e le strade adiacenti verranno completamente rinnovati e rigenerati - mantenendo i pini storici dal tratto fortemente identitario - proiettati nel futuro con un sistema di video-mapping e di video-sorveglianza e tutti gli impianti necessari a disegnarli come palcoscenici naturali. permanenti.

La Giunta del Comune romagnolo ha approvato il documento di fattibilità della riqualificazione e del nuovo arredo di Viale Ceccarini e dei viali limitrofi. Una proposta che prende spunto dal Masterplan Distretto Ceccarini redatto, recentemente, dall'architetto Stefano Boeri, ponendo grande attenzione alla tutela dei pini storici che incorniciano il Viale utilizzando celle vegetative per evitare l'affioramento delle radici in superficie, e prevedendo grandi aiuole verdi e fiorite integrate a panchine, chaise longue, installazioni artistiche e fontane.

Oltre a due passeggiate illuminate con camminamenti in pietra.

"Abbiamo preso un grande impegno con la città e siamo al lavoro per portarlo a compimento nel minor tempo possibile - osserva la sindaca Daniela Angelini -: Riccione ha bisogno di rinnovarsi. Il porto-canale presto avrà una nuova cartolina: il cantiere è già aperto. Con l'intervento in Viale Ceccarini renderemo la nostra città ancora più bella, accogliente e moderna".



