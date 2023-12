A Bologna intitolata una piazzetta all'ex sindaco Guazzaloca

Da oggi il primo tratto di via IV Novembre, compresa tra le via D'Azeglio e de Fusari, accanto al Comune di Bologna e a piazza Maggiore, è intitolata all'ex sindaco Giorgio Guazzaloca, eletto nel 1999 con una lista civica sostenuta dal centrodestra: un fatto storico per la politica bolognese e italiana, perché fu la prima e unica volta che la sinistra perse la guida della sua città simbolo. E' morto dopo una malattia nel 2017.

"Guazzaloca è stato un innovatore - dice il sindaco di Bologna, Matteo Lepore - perché è riuscito a mettere assieme forze politiche e movimenti per dare una svolta alla città" e pur essendo stato un civico "ha saputo cambiare la politica.

Dalla sconfitta inferta da Guazzaloca nel 1999 anche il centrosinistra a Bologna ha riflettuto e ha saputo ricostruire un modo di fare politica, molto più attento e vicino ai cittadini".

All'intitolazione hanno partecipato anche l'ex sindaco Virginio Merola che ha avviato la procedura per l'intitolazione e il cardinale Matteo Zuppi: "una delle primissime persone che ho incontrato al mio arrivo a Bologna è stato proprio Guazzaloca - ha ricordato il presidente della Cei - perché pensavo che rappresentasse la città".

Commosso il ricordo della figlia Grazia Guazzaoloca: "Mio padre ha servito Bologna ma non se n'è mai servito - ha detto - ha agito con coraggio e lealtà andando oltre le logiche di schieramento e appartenenza politica e avrebbe voluto essere ricordato come un bolognese che ha lavorato tutta la vita per il bene della sua città".



