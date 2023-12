Si da al gioco e maltratta l'ex moglie, divieto di avvicinamento

I Carabinieri di San Pietro in Casale, nel Bolognese, hanno eseguito un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bologna - che prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico - emessa nei confronti di un 56enne italiano, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La misura cautelare era stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Bologna a seguito della denuncia di una donna che, qualche giorno fa, si è presentata dai Carabinieri per querelare l'ex marito - da cui si è separata quattro anni fa - stanca dei soprusi dell'uomo che, da una decina di anni, aveva iniziato a trattarla male dopo avere perso il lavoro e iniziato a bere e a giocare d'azzardo. Già instabile la situazione era peggiorata nel 2019 con l'avvio della separazione che ha portato il 56enne a minacciare di morte la compagna o che le avrebbe tolto i figli. Raggiunto dai Carabinieri, il 56enne è stato sottoposto alla misura cautelare, con la prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla donna.



