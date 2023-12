'Baby gang' guidata da una 11enne, rapine con spray urticante

Hanno tutte meno di 15 anni, una addirittura ne ha 11, le ragazzine che lunedì 4 dicembre hanno compiuto due rapine nell'arco di una mattinata a Ferrara. Il gruppetto ha agito nell'area prossima alla stazione dei treni, in un caso nel "sottomura", ovvero nelle vicine Mura storiche della città, e nell'altro nell'area del Parco Coletta. In entrambi i casi hanno preso di mira ragazze più grandi, sottraendo loro lo smartphone. In una delle due occasioni hanno spruzzato dello spray urticante sul volto di una studentessa universitaria di 21 anni che ha poi avuto bisogno delle cure mediche del 118 per via dell'irritazione.

Dopo aver ricevuto le segnalazioni, la Polizia di Stato - Volanti e Squadra Mobile - si sono messe subito alla ricerca delle autrici e, oltre a raccogliere le testimonianze, hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione, identificando il gruppo di ragazzine.

Le stesse, tutte con cittadinanza italiana, sono state fermate a Bologna, da dove provenivano. Sono state trovate in possesso della refurtiva, che è stata sequestrata, e segnalate alla Procura minorile, che coordina l'indagine che è ancora in corso per delineare con più precisione quanto avvenuto. Secondo quanto emerso finora, proprio la ragazzina più piccola, l'11enne ha mostrato atteggiamenti da leader del gruppo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA