Babbo Natale sul carro armato a Modena, critiche all'artista

Dopo il caso del Babbo Natale in tutù che nel 2021 diventò nazionale, a Modena la politica torna a discutere attorno ad un'opera dell'artista Lorenzo Lunati, che quest'anno ha scelto e posizionato un Babbo Natale che spunta da un 'carro amato' nella centralissima piazza XX settembre, dove due anni fa fu esposto il Babbo Natale per il centrodestra eccessivamente effeminato, Ovvero: Babbo Natale si affaccia da un carro a(r)mato con dei pacchi dono che raffigurano i Paesi oggi in guerra. Un riferimento ai tanti conflitti bellici presenti attualmente nel mondo, come lo stesso artista ha spiegato. L'idea però non piace a diversi esponenti politici locali. Fratelli d'Italia, con il presidente provinciale Ferdinando Pulitanò ed il presidente cittadino Luca Negrini sottolinea: "Una scelta davvero infelice soprattutto in un momento come quello che il nostro mondo sta vivendo con l'Ucraina e il Medio Oriente trasformati in campi di guerra e devastazione. Muzzarelli dovrà spiegare alla città se condivide il pensiero dell'autore che considera il carro armato un simbolo di libertà e pace, come dichiarato alla stampa, e non un terribile strumento di morte". Rifondazione comunista aggiunge: "Si sa l'arte moderna usa spesso la provocazione, ma questa volta più che una provocazione il risultato sembra un tributo a uno strumento di guerra e morte quale è un carro armato". E anche i Cinque stelle puntano il dito contro la scelta di Lunati in una nota: "Ieri con le chiavi in mano "per fare rumore" contro la violenza sulle donne, oggi carri armati bardati a festa sormontati da un grosso Babbo Natale. È davvero questo il messaggio che vogliamo lanciare a tutte le scuole che raggiungono il centro città per frequentare il campo di pattinaggio, o prendere il trenino o ammirare l'albero di Natale?".

E in segno di contrarietà all'opera, l'associazione "Noi per Modena' ha indetto un 'flash mob' domani alle 17 in Piazza XX Settembre. "Uno strumento di morte - viene osservato - non puoò essere, per spirito di provocazione, uno strumento di pace: se non volete dare Gesù Bambino almeno dateci Babbo Natale e le sue renne".



