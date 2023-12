Si impossessa di 56 biciclette, denunciato ultraottantenne

Si è impossessato di oltre una cinquantina di biciclette, lasciate aperte nelle rastrelliere o appoggiate a muri e recinzioni a Ferrara. Protagonista della vicenda un ultraottantenne fermato dagli uomini della Polizia Locale Terre Estensi e denunciato a piede libero con l'accusa di furto aggravato e ricettazione.

Nell'abitazione dell'anziano - fermato lo scorso 15 novembre dopo alcuni appostamenti - sono state trovate 56 biciclette rubate con una modalità ricorrente: una volta sottratta una bici, infatti, l'uomo lasciava la sua legata nelle vicinanze e tornava a casa per depositare il mezzo rubato e poi prendere l'autobus e andare a recuperare la sua.

L'ultraottantente è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale che - dopo averlo visto rientrare a casa su una mountain bike verde, salire sull'autobus e tornare all'abitazione con la sua bicicletta - si sono recati all'istituto 'Bachelet' per verificare se la mountain bike fosse stata rubata ad uno studente. Appurato il furto e sporta denuncia da parte dei genitori del ragazzo minorenne, gli agenti hanno bussato alla porta dell'uomo e, entrati in casa, hanno riconosciuto la bicicletta dietro la tavola della cucina. Bicicletta che l'uomo ha detto di avere acquistato per 120 euro.

Perquisita l'abitazione, è stata accertata la presenza di altre biciclette sia all'interno della casa che nella cantina e anche nel box in cortile: in tutti i locali sono state rinvenute ben 56 biciclette, ora poste sotto sequestro, che sono costate all'anziano una denuncia a piede libero.



