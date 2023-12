Prende a schiaffi coppia in zona stazione a Reggio Emilia

Ha preso a schiaffi una coppia e ha minacciato l'uomo con un coltello. È successo in zona stazione a Reggio Emilia. Un 38enne e una 28enne stavano passeggiando, quando sono stati avvicinati da un 30enne, loro conoscente. È cominciata una discussione con la donna, la quale è stata colpita con uno schiaffo al volto; il 38enne si è intromesso per difenderla, ma anche lui è stato aggredito nonché minacciato con un coltello e invitato ad andarsene. L'uomo è poi andato in caserma a raccontare tutto. Una volta identificato, il 30enne è stato denunciato alla procura reggiana con l'accusa di minaccia aggravata e percosse.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA