Maltrattamenti e minacce all'ex, denunciato nel Reggiano

Minacce pesanti, anche di morte, fino ad arrivare a maltrattamenti e violenze fisiche nei confronti dell'ex compagna. Sono le accuse rivolte a un 40enne napoletano, residente nel Reggiano. I carabinieri di Rubiera lo hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali. È scattato il 'codice rosso' con il gip che ha applicato all'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la donna.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti e secondo il racconto della donna, una 30enne, il comportamento ossessivo dell'uomo sarebbe peggiorato quando ha deciso di lasciarlo a dicembre dello scorso anno. Il 40enne ha continuato a farle stalking tra minacce, offese e violenze fisiche. A luglio l'ha afferrata per il collo, sbattendola dentro l'auto e provocandole lesioni giudicate guaribili in una settimana dopo essere stata all'ospedale. A quel punto la donna ha deciso di denunciare in caserma.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA