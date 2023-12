La Polizia con Bimbo Tu per i piccoli pazienti del Sant'Orsola

Una mattinata speciale per i bambini ricoverati al padiglione 13 dell'Policlinico Sant'Orsola Irccs, grazie alla Polizia di Stato e all'associazione Bimbo Tu.

E l'emozione per chi poteva uscire dal reparto di fare una "corsa" con la Lamborghini dalla livrea bianca e azzurra della Polizia nel viale centrale dell'ospedale.

In mattinata i piccoli pazienti dei reparti di Neurochirurgia Pediatrica e Neuropsichiatria Infantile dell'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, del Pronto Soccorso Pediatrico e del reparto di Pediatria d'Urgenza hanno ricevuto la visita degli agenti, che hanno donato gadget firmati Polizia di Stato insieme a un pensiero donato da Bimbo Tu. "È una iniziativa bellissima che permette ai nostri bambini, in cura in ospedale di salire su questa macchina stupenda della Polizia. Per loro è un'ulteriore possibilità per poter dimenticare, anche se solo per pochi minuti, il viaggio che stanno facendo all'interno dell'ospedale", dice il professor Mino Zucchelli, direttore del reparto di Neurochirurgia Pediatrica.

Soddisfazione anche da parte della commissaria Giulia Mattioli, portavoce della Questure di Bologna. "Abbiamo voluto essere qui non solo con il nostro personale ma anche con la Lamborghini della Polizia di Stato - spiega - per permettere ai bambini di fare un giro in macchina e di assaporare un momento di spensieratezza per loro e le loro famiglie che ogni giorno vivono tante situazioni di difficoltà". "La Polizia di Stato non è soltanto importante per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica - aggiunge - ma sta anche al fianco dei cittadini e porta un messaggio di solidarietà sociale e vicinanza".

"È un regalo di Natale che Bimbo Tu e la Polizia di Stato hanno voluto fare a questi bambini e alle loro famiglie, perché possano avere un momento speciale da raccontare quando tornano a casa", dice Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu che ringrazia la Polizia che ha fatto in modo che "un sogno diventasse realtà". "Bimbo Tu è fatto così - conclude - da un momento drammatico e difficile, si passa and un momento di gioia. Vedere i bimbi così felici e stupiti è stata per noi grande gioia".



