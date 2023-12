Giocattoli non sicuri, 16mila sequestrati a Piacenza

I finanzieri del comando provinciale di Piacenza, nell'ambito di un'intensificazione delle attività di controllo ai traffici illeciti finalizzati al contrasto della contraffazione e del made in Italy, hanno sequestrato oltre 16.000 articoli considerati potenzialmente pericolosi per la salute, in particolare giocattoli, alcuni con componenti anche a rischio soffocamento.

I controlli hanno interessato un grande magazzino di una società dedita al commercio all'ingrosso di giochi in provincia di Piacenza dove sono stati rintracciati 16.244 pezzi non conformi alla normativa in materia di sicurezza. Tra questi i finanzieri hanno sequestrato il modello di una particolare tipologia di pistola giocattolo segnalata come prodotto caratterizzato da "rischio soffocamento" di livello "grave" per il consumatore. Il set era infatti composto da una pistola in plastica rigida con proiettili di schiuma che terminano con ventose.

Il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato all'autorità giudiziaria per aver immesso sul mercato europeo prodotti provenienti da un Paese terzo senza essersi preventivamente assicurato che il fabbricante avesse eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA