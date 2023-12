Calcio: Sassuolo, contro il Cagliari senza Berardi e Boloca

In vista della sfida di lunedì contro il Cagliari sono due le assenze pesanti per squalifica in casa Sassuolo. Si tratta di Berardi e Boloca, fermati per un turno, titolari indiscussi da inizio stagione. Per sostituire il primo, l'opzione più probabile riguarda Castillejo inserito nella linea a tre, dietro l'unica punta Pinamonti, che prevede il possibile impiego di Bajrami e Laurientè. In lizza per rilevare Berardi anche Defrel o il giovane Volpato. A centrocampo, al fianco di Matheus Henrique, Boloca dovrebbe lasciare il posto a Thorvestd, favorito su Racic.



