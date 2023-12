Attacco hacker a sanità modenese, graduale ripresa servizi

La sanità modenese è ancora nella morsa dell'attacco hacker subito ormai una settimana fa e che ha costretto le strutture a tornare a reti locali, alle ricette cartacee e ai vecchi sistemi carta e penna per poter lavorare almeno sulle urgenze. Nel corso della settimana, coi tecnici ancora al lavoro per superare il tilt informatico, sono ripresi gradualmente diversi servizi. Oggi riprende quello delle mammografie di screening in tutta la provincia. Lo fanno sapere l'Ausl, l'Azienda ospedaliero universitaria di Modena e l'ospedale di Sassuolo. Resta, fra i maggiori disagi, ancora sospeso il grosso dell'attività dei punti prelievi se non per urgenze e categorie particolari di pazienti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA