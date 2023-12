Sanità e alluvione, serata di solidarietà a Ravenna

Una serata di solidarietà, con i fondi raccolti destinati in particolare alla Dermatologia (diretta da Michela Tabanelli) e alla Cardiologia (diretta dal Andrea Rubboli) dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Il "galà del volontariato", decima edizione del Christmas charity dinner della onlus Cuore e territorio è organizzato per il 13 dicembre a Ravenna alla Osteria Passatelli, con inizio alle 19.30.

Obiettivo, spiega il presidente della onlus Giovanni Morgese, sono il miglioramento dell'assistenza ai pazienti affetti da gravi malattie dermatologiche, l'acquisto di un videodermatoscopio di ultima generazione, strumento per la diagnosi precoce del melanoma e degli altri tumori cutanei. E' in programma anche l'ordine di nuovi lettini operatori per gli ambulatori chirurgici dove vengono eseguiti gli interventi di media-alta complessità. Per la Cardiologia, inoltre, si procederà all'acquisto di holter cardiaci (elettrocardiogramma dinamico).

Tra gli ospiti della serata, il basso-baritono forlivese Daniel Giulianini, che ha interpretato ruoli in opere liriche (Traviata al Maggio Musicale Fiorentino, Ballo in Maschera al Teatro Real de Madrid, I Lombardi all'Opéra di Montecarlo) e in brani da concerto (la Messa N. 2 in sol maggiore di Schubert al Teatro Petruzelli di Bari), il Prefetto Castrese De Rosa, il sindaco Michele De Pascale, il direttore sanitario dell'Azienda Ausl della Romagna, Francesca Bravi, il vicario del vescovo - don Alberto Brunelli. Nel corso della serata si esibirà la cantante Sonia Devis e verranno consegnati alcuni riconoscimenti. Si parlerà anche dell'importanza di sorveglianza sanitaria e prevenzione del rischio attivata in Emilia-Romagna in seguito all'alluvione.



