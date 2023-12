Per Natale Clai dona 250mila pasti grazie al Banco Alimentare

La cooperativa Clai, con sede a Imola, anche quest'anno ha rinnovato la collaborazione con Banco Alimentare che permetterà di donare, come ormai da tradizione, 250mila pasti alle persone in difficoltà attraverso le strutture caritative convenzionate. A differenza degli anni passati, l'impegno di Clai stavolta è riversato per la maggior parte (una quota dell'80% dell'intero contributo, pari a 200mila pasti) su un territorio particolare, quello dell'Emilia-Romagna. Il motivo va cercato in ciò che è successo a maggio, quando l'alluvione ha portato dramma e devastazione per un numero enorme di famiglie e aziende.

"Di solito la nostra iniziativa solidale di fine anno non ha una destinazione geografica specifica - ha sottolineato Giovanni Bettini, presidente Clai -, ma questa volta abbiamo voluto che il contributo di Clai facesse emergere anche un messaggio forte: non si faccia mai l'errore di lasciare indietro chi ha subito i danni maggiori in un territorio investito con tale violenza".

Con il contributo per il Natale 2023, il totale dei pasti donati dalla Cooperativa agroalimentare in cinque anni di collaborazione raggiunge la quota di oltre un milione e mezzo.

"Siamo grati a Clai che ancora una volta ci ha voluto al suo fianco per la campagna natalizia - ha detto Giovanni Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare onlus -. Per noi è importante poter contare sul sostegno continuativo di aziende partner per poter continuare la nostra opera quotidiana, in particolare in un anno come questo che ha visto il susseguirsi di tante emergenze che hanno improvvisamente coinvolto migliaia di persone".



